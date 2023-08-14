كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 - 2023، بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير ولفيف من القيادات، للإعلان عن التفاصيل الخاصة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية.

نتيجة تنسيق معهد فني صحي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وبحسب موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فنتيجة تنسيق معهد فني صحي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، غير متاحة في تنسيق المرحلة الأولى 2023، لذا فمن المقرر إعلانها في نتيجة المرحلة الثانية المقرر لها أن تبدأ غدا، وفقا لتصريحات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش المؤتمر، فانطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات سيكون غدا الثلاثاء 15 أغسطس، ولمدة 5 أيام حتى السبت المقبل لـ350 ألف طالب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 - 2024

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي، وتتمثل في 238 درجة بنسبة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، و250 للشعبتين العلمي والأدبي.