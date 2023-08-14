تنسيق كلية الطب البيطري 2023.. متاحة في المرحلة الثانية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية الطب البيطري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع المحافظات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

تنسيق كلية الطب البيطري 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية الطب البيطري 2023 بالدرجات والنسبة المئوية لهذا العام، إذ سجلت الطب البيطري درجة بنسبة 90.6% في جامعة طب بيطري المنصورة فقط.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة، هي مجموعة من كليات الطب بيطري، وكليات ومعاهد التمريض، وكليات العلوم، وكليات الزراعة، وكليات حاسب آلي ومعلومات الذكاء الاصطناعي.