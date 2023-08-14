أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم، تفاصيل نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر، بالتزامن مع عقد وزير التعليم العالي، مؤتمر صحفي لإعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، شمل إعلان نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق كلية الهندسة 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر

وأعلن الموقع الرسمي للتنسيق، تنسيق كلية الهندسة 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر، شمل الآتي:

هندسة دمياط : 361.5 درجة بنسبة 88.17%

هندسة بورسعيد: 359 درجة بنسبة 87.56%

هندسة طنطا: 358 درجة بنسبة 87.31%

هندسة بنها بشبرا: 357.5 درجة بنسبة 87.19%

هندسة الإسكندرية: 357 درجة بنسبة 87.07%

هندسة حلوان: 356.5 درجة بنسبة 86.95%

هندسة كفر الشيخ: 356.5 درجة بنسبة 86.95%

كلية الهندسة بدمنهور وبنها

كلية الهندسة جامعة دمنهور: 356 درجة بنسبة 86.82%

هندسة بنها: 355.5 درجة بنسبة 86.70%

هندسة السويس: 355 درجة بنسبة 86.58%

هندسة المنوفية بشبين الكوم: 355 درجة بنسبة 86.58%

هندسة حلوان بالمطرية: 354 درجة بنسبة 86.34%

هندسة الفيوم: 352.5 درجة بنسبة 85.97%

هندسة جنوب الوادي: 351.5 درجة بنسبة 85.73%

هندسة بني سويف: 351 درجة بنسبة 85.60%

هندسة أسوان: 350 درجة بنسبة 85.36%

هندسة المنيا: 350 درجة بنسبة 85.36%

هندسة سوهاج: 349.5 درجة بنسبة 85.24%

هندسة أسيوط : 349 درجة بنسبة 85.12%

هندسة الطاقة أسوان: 348.5 درجة بنسبة 85%