أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق طب المنصورة 2023 في المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، تزامنًا مع إعلان نتيجة الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات في المرحلة الأولي لمختلف الشعب العلمية والهندسية والأدبية، كما أعلن موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق والتي تنطلق غدًا.

تنسيق طب المنصورة 2023

وجاء تنسيق طب المنصورة 2023 في المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، كما أعلنه وزير التعليم العالي بمجموع درجات طب المنصورة 382.5 درجة.

كما جاءت باقي كليات الطب بمختلف المحافظات كالتالي:

- طب القاهرة 379.0.

- طب الأقصر 379.0.

- طب المنيا 377.5.

- طب بور سعيد 377.5.

- طب المنوفية بشبين الكوم 377.5.

- طب بنها 377.0.

- طب عين شمس 377.0.

- طب حلوان 376.0.

الحد الأدنى لكليات القمة للشعبة العلمية

وأعلن وزير التعليم العالي الحد الأدنى لكليات القمة للشعبة العلمية كالتالي:

- الطب 374.5 بنسبة 91.34%.

- طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97.

- العلاج الطبيعي 369 درجة بنسبة 90.12%.

- الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%.