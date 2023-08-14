يرغب عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، في الالتحاق بكليات الهندسة للعام الدراسي 2023/ 2024، إذ جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بمجموع درجات 348.5، بنسبة 85% لطلاب الشعبة العلمية رياضة، وفق ما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي جرى عقده اليوم.

الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة للعام الدراسي 2023/ 2024

وأشار وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنّ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة للعام الدراسي 2023/ 2024، جاء بمجموع 348.5 درجة بنسبة 85% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة، والأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية الهندسية بتنسيق المرحلة الثانية، التي تمثلت في كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، وفنون جميلة عمارة، والجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والإعلام، والآثار، والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.

وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني، الخميس الماضي، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات، وفقًا لآخر تعديل في الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني