نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية، من أكثر الأشياء التي شغلت بال الآلاف من الأسر المصرية خلال الفترة الماضية، إذ يترقب طلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضة، معرفة نتيجة المرحلة والكليات التي سيلتحقون ويحدد على أساسها مستقبلهم المهني، وهو ما ما كشفته وزارة التعليم العالي اليوم، معلنة أيضًا موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية وحدودها الدنيا.

ووفقًا لما ذكره، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية، فإن كليات القمة في الشعبة العلمية، هي كلية الطب البشري 91.3%، كلية الصيدلة 89.5%، الأسنان 90.9%، كلية العلاج الطبيعي 90.1%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية

وجاءت الحدود الدنيا لـ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية، على النحو التالي:

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

علاج طبيعي القاهرة 370

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة جامعة الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

طب بيطري المنصورة 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

هندسة دمياط 361.5

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمرانى القاهرة 342

مقارنة كليات القطاع الطبي العام الماضي والحالي

- الحد الأدنى العام الماضي 2022

الطب 91.6%

طب الأسنان 91.3%

العلاج الطبيعي 90.7%

الصيدلة 90%

- الحد الأدنى لهذا العام 2023

الطب 91.3%

طب الأسنان 90.9%

العلاج الطبيعي 90.1%

الصيدلة 89.5%