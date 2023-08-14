نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية
كتب:
هدير محمود
03:25 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية، من أكثر الأشياء التي شغلت بال الآلاف من الأسر المصرية خلال الفترة الماضية، إذ يترقب طلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضة، معرفة نتيجة المرحلة والكليات التي سيلتحقون ويحدد على أساسها مستقبلهم المهني، وهو ما ما كشفته وزارة التعليم العالي اليوم، معلنة أيضًا موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية وحدودها الدنيا.
ووفقًا لما ذكره، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية، فإن كليات القمة في الشعبة العلمية، هي كلية الطب البشري 91.3%، كلية الصيدلة 89.5%، الأسنان 90.9%، كلية العلاج الطبيعي 90.1%.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية
وجاءت الحدود الدنيا لـ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية، على النحو التالي:
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
علاج طبيعي القاهرة 370
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة جامعة الوادي الجديد 367
صيدلة حلوان 367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
طب بيطري المنصورة 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
هندسة دمياط 361.5
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تخطيط عمرانى القاهرة 342
مقارنة كليات القطاع الطبي العام الماضي والحالي
- الحد الأدنى العام الماضي 2022
الطب 91.6%
طب الأسنان 91.3%
العلاج الطبيعي 90.7%
الصيدلة 90%
- الحد الأدنى لهذا العام 2023
الطب 91.3%
طب الأسنان 90.9%
العلاج الطبيعي 90.1%
الصيدلة 89.5%