تنسيق كلية طب الأسنان 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في المحافظات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية طب الأسنان 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع المحافظات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية بالدرجات والنسبة المئوية مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت العام الماضي طب أسنان374.5 درجة بنسبة 91.34%.

نتيجة تنسيق طب الأسنان2023

وأوضح وزير التعليم العالي، تنسيق كلية طب الأسنان 2023 في مختلف محافظات الجمهورية، وهي كالتالي:

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسنان المنصورة 375.5

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373.0

طب أسنان بني سويف 373.0

طب أسنان الفيوم 373.0

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وقررت وزارة التعليم العالي فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا من غد، ولمدة 5 أيام تنتهي السبت الموافق 19 /8 /2023.