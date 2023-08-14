عزة هيكل: قضايا الهوية الوطنية أولوية لدى إعلام الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا إن مناقشة سبل تعزيز الهوية الوطنية بالحوار الوطني خطوة في غاية الأهمية خاصة مع الانفتاح التكنولوجي الذي طرأ مؤخرا على العالم وأدخل لمجتمعنا ثقافات عديدة.

الهوية الوطنية على طاولة الحوار الوطني

وأوضحت الدكتورة عزة أحمد هيكل في تصريحات لـ«الوطن» أن مناقشة قضايا الهوية الوطنية وبحث سبل تعزيزها تعتبر خطوة ضرورية وهامة لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية بنفوس النشء الجديد، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي خلقت نوع من أنواع الانفتاح على الثقافة الغربية التي تمكنت من غزو جزئي لعقول الشباب الأمر الذي يستوجب وقفة من المفكرين لتعزيز الهوية الوطنية المتأصلة بنفوسنا.

التركيز على قضايا الإعلام

وتابعت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا: «يجب أن ترتكز أولويات قضايا إعلام الجمهورية الجديدة على قضايا الهوية الوطنية واتباع كافة الأساليب العلمية الحديثة في تقديم المحتوى والتي تتمثل في عدم التجرد والتقليد والتكرار وتسليط الأضواء على فئة محددة من المجتمع.. والعمل على تنوع المحتوى ووضع استراتيجية شاملة لتجديده بشكل مستمر وذلك ضمنا لنجاح التجربة في هدفها الرئيسي وهو تعزيز الهوية الوطنية».

وكانت لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني ناقشت خلال جلساتها الماضية سبل دعم وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخها بالمجتمع.