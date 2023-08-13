رئيس «الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني نجح في لم شمل كل القوى السياسية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، تسببت في أكبر أثر إيجابي بمصر، ويتمثل في لمّ شمل كل القوى السياسية، وإخراج هذا الأمر في حوار وطني، ووضع الأسس الكفيلة لنجاحه من قبل الأمانة الفنية للحوار الوطني.

حسن إدارة الحوار الوطني

وأضاف «فؤاد»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني عكفت طوال فترة كافية، على وضع لائحة داخلية لحسن إدارة الحوار الوطني، الذي جمع كل القوى السياسية، سواء من اليمين أو اليسار أو من القوى الليبرالية، بجانب الأحزاب السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.

مقترحات تغير وجه مصر

وأشار إلى أن الحوار الوطني يحتوي على 114 لجنة، التي جعلت الأفكار التي طرحت موضع نقاش ترتب عليه أفكار عديدة، وكان لزاما على الأمانة الفنية للحوار الوطني، التي يقودها الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي، ومن معهما من الأعضاء، وكان لزاما أن تأخذ فرصة لبلورة هذه المقترحات التي تغير وجه مصر بالكامل.