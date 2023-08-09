توقعات تنسيق كلية الطب 2023 حسب تحليل المجمع التكراري

تواصل معامل التنسيق في الجامعات الحكومية المختلفة، استقبال طلاب المرحلة الأولى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وحسب موقع التنسيق الإلكتروني، يستمر التنسيق لهذه المرحلة حتى غدا الخميس 10أغسطس الجاري، وفق توقعات تنسيق كلية الطب 2023، لطلاب شعبة علمي علوم.

توقعات تنسيق كلية الطب 2023

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة التعليم العالي، فإنّ توقعات تنسيق كلية الطب 2023 الأولية، وفق تنسيق الجامعات بحسب تحليل المجمع التكراري، بلغ الطب البشري 90.7%، وطب أسنان 90.4%، وطب علاج طبيعي 89.6%، وصيدلة 88.8%.

مصاريف كليات الطب في الجامعات الخاصة

- كليات الطب جامعة أكتوبر «الطب والجراحة 140 ألف جنيه - العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه - طب الأسنان 110 آلاف جنيه - الصيدلة 90 ألف جنيه».

- كليات الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «الصيدلة 95 ألف جنيه - العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه - طب بشري 155 ألف جنيه - الأسنان 145 ألف جنيه».

- كليات الطب في الجامعة الحديثة «صيدلة 42 ألفا و250 جنيها - أسنان 54 ألفًا و450 جنيهًا - علاج طبيعي 37 ألفًا و450 جنيهًا - كلية الطب البشري 64 ألفًا و950 جنيهًا».

- كليات الطب جامعة الأهرام «علاج طبيعي 80 ألف جنيه - أسنان 135 ألف جنيه - صيدلة 90 ألف جنيه - صيدلة إكلينيكة 100 ألف جنيه».