استعلم الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي، عقب انتهاء مؤتمر إعلانها من قبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُعلنة الحدود الدنيا لعدد من الكليات على رأسها كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، كما يمكن من خلاله الاطلاع على الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة وطب الأسنان وجميع كليات تنسيق المرحلة الأولى.

الحد الأدنى لتنسيق كليات طب 2023

- كلية هندسة بترول و تعدين السويس 386.0 درجة.

- كلية طب دمياط 383.0 درجة.

- كلية طب المنصورة 382.5 درجة.

- كلية طب الزقازيق 382.5 درجة.

- كلية طب فاقوس 381.5 درجة.

- كلية طب أسيوط 381.0 درجة.

- كلية طب الإسكندرية 381.0 درجة.

- كلية طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة.

- كلية طب جنوب الوادي 380.0 درجة.

- كلية طب كفر الشيخ 379.5 درجة.

- كلية طب طنطا 379.5 درجة.

- كلية طب القاهرة 379.0 درجة.

- كلية طب الاقصر 379.0 درجة.

- كلية طب المنيا 377.5 درجة.

- كلية طب بور سعيد 377.5 درجة.

- كلية طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة.

- كلية طب بنها 377.0 درجة.

- كلية طب عين شمس 377.0 درجة.

- كلية طب حلوان 376.0 درجة.

- كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0 درجة.

- كلية طب أسنان أسيوط 376.0 درجة.

- كلية طب أسوان 375.5 درجة.

- كلية طب أسنان المنصورة 375.5 درجة.

- كلية طب السويس 375.0 درجة.

- كلية طب بني سويف 375.0 درجة.

- كلية طب الفيوم 375.0 درجة.

- كلية طب الوادي الجديد 374.5 درجة.

- كلية طب العريش 374.5 درجة.

- كلية طب أسنان المنيا 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان الزقازيق 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان طنطا 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة.

- كلية طب أسنان عين شمس 373.5 درجة.

- كلية طب أسنان القاهرة 373.5 درجة.

- كلية طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة.

- كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة.

- كلية طب أسنان المنوفية 373.5 درجة.

- كلية طب أسنان السويس 373.0 درجة.

- كلية طب أسنان بني سويف 373.0 درجة.

- كلية طب أسنان الفيوم 373.0 درجة.

- كلية صيدلة سوهاج 372.5 درجة.

- كلية علاج طبيعي كفر الشيخ 372.0 درجة.

- كلية علاج طبيعي بورسعيد 371.5 درجة.

- كلية علاج طبيعي بنها 371.0 درجة.

- كلية علاج طبيعي جنوب الوادي 371.0 درجة.

- كلية صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة.

- كلية علاج طبيعي قناة السويس 370.5 درجة.

- كلية علاج طبيعي السويس 370.0 درجة.

- كلية صيدلة المنصورة 370.0 درجة.

- كلية علاج طبيعي القاهرة 370.0 درجة.

- كلية صيدلة أسيوط 369.5 درجة.

- كلية علاج طبيعي بني سويف369.5 درجة.