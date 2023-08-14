إعدام 90 طن أغذية فاسدة وضبط 646 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ50 يوما السابقة، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق

يأتي ذلك في إطار توجيهات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة»، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية.

إعدام 90 طن أغذية وضبط 646 منشأة مخالفة

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 5840 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 646 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 65 طنا و552 كيلوجرام أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 25 طنا و5 كيلوجرام أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات وسوء التخزين، وتم سحب 1481 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3388 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.