نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس.. 77.5%

نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس، أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس

وجاءت نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس، كالتالي:

آداب عين شمس 317.5 درجة بنسبة 77.4%.

وتنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات غدا الثلاثاء، ولمدة 5 أيام حتى السبت المقبل لـ350 ألف طالب.