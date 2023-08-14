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نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس.. 77.5%

كتب:

وفاء الصعيدي
02:00 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
مكتب تنسيق

مكتب تنسيق

نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس، أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس

وجاءت نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس، كالتالي:

آداب عين شمس 317.5  درجة بنسبة 77.4%.

وتنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات غدا الثلاثاء، ولمدة 5 أيام حتى السبت المقبل لـ350 ألف طالب. 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.