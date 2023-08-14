نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 2023.. أقل من العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 2023، وذلك لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي إحدى كليات القمة في جامعة بني سويف، ويرغب طلاب الثانوية العامة في الالتحاق بها.

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 2023

وأوضح وزير التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 2023 جاء الحد الأدني للقبول فيها بواقع 373 درجة، بنخفاض درجة ونصف عن العام الماضي 2022 والذي جاء بـ274.5 درجة.

والدراسة بالكلية مدتها خمس سنوات، وتضم عددا من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد علي تخريج أطباء أسنان بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.

وزارة التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.