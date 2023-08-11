توقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 وفق تحليل المجمع التكراري

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، 10 أغسطس 2023، من المرحلة الأولى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023 - 2024، في تمام الساعة الـ7 مساء، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالوزارة، وهو ما دفع الطلاب وأولياء أمورهم للبحث عن توقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023، بحسب ما كشفه تحليل المجمع التكراري في بيان رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023

وبحسب تحليل المجمع التكراري، جاءت توقعات نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 90.4%، بينما جاءت توقعات نتيجة تنسيق كلية الطب 2023 مجموع 90.7%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 89.6%، وتوقعات نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 88.8%.

مصاريف كلية طب الأسنان 2023 الجامعات الخاصة

ووفقا لما كشفته مواقع الجامعات الخاصة، جاءت أسعار كلية طب الأسنان، كالآتي:

- طب أسنان بجامعة النهضة إلى نحو 148.350 جنيها.

- جامعة بدر مصاريف كلية طب الأسنان بها تصل إلى 155 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصل إلى نحو 145 ألفا.

- جامعة 6 أكتوبر تصل مصاريف كلية طب الأسنان بها إلى نحو 110 آلاف.

- مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 طب الأسنان تصل إلى نحو 54450 جنيها.

- مصاريف جامعة نيو جيزة 2023، لطب الأسنان تبلغ نحو 74 ألف جنيه.