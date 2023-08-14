494 ألف جنيه إيرادات فيلم «ع الزيرو» في دور العرض السينمائي خلال يوم

حقق فيلم «ع الزيرو» إيرادات، أمس الأحد، قُدرت بـ494 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان

وأضاف «الدفراوي»، أن الفيلم، والذي يلعب بطولته محمد رمضان، احتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

وتدور أحداث فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني حول أب فقير يعاني مع مرض ابنه، ويسعى في محاولات لإنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

وفيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وهو من إنتاج جمال وأحمد العدل.