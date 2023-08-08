«ع الزيرو» يحقق 649 ألف جنيه إيرادات أمس في دور العرض

حقق محمد رمضان بفيلم «علي الزيرو» إيرادات متوسطة في يوم واحد، وذلك خلال عرضه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم ع الزيرو

وأكّد «الدفراوي» في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّ فيلم ع الزيرو حقق أمس 649 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة منافسة أفلام موسم الصيف.

تفاصيل فيلم على الزيرو

تدور أحداث فيلم «على الزيرو» في إطار من الحركة والتشويق، حول «حمزة» الملقب بـ«دراجون» ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم ع الزيرو

ويشارك في بطولة فيلم «على الزيرو» عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ونيللي كريم، وشريف دسوقي، وشريف سلامة، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وخالد أنور، والطفل منذ مهران، وإسلام إبراهيم، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات فوكس.