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‎صناع فيلم «ع الزيرو» يحتفلون بانطلاق عرضه في السعودية

كتب:

أحمد حسين صوان
10:28 م | الخميس 10 أغسطس 2023
صناع وأبطال فيلم «ع الزيرو»

صناع وأبطال فيلم «ع الزيرو»

‎احتفل صناع فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، بالعرض الخاص للفيلم في مدينة الرياض، استعدادًا لعرضه في سينمات الخليج.

حضر العرض الخاص، محمد رمضان، جومانا مراد، إسلام إبراهيم والطفل منذر مهران، ومؤلف العمل مدحت العدل، والمخرج محمد العدل، والمنتج جمال العدل، ودارين الخطيب نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه.

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه، ومحاولة إنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.