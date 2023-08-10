‎صناع فيلم «ع الزيرو» يحتفلون بانطلاق عرضه في السعودية

‎احتفل صناع فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، بالعرض الخاص للفيلم في مدينة الرياض، استعدادًا لعرضه في سينمات الخليج.

حضر العرض الخاص، محمد رمضان، جومانا مراد، إسلام إبراهيم والطفل منذر مهران، ومؤلف العمل مدحت العدل، والمخرج محمد العدل، والمنتج جمال العدل، ودارين الخطيب نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه.

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه، ومحاولة إنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.