رابط سريع.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة
كتب:
انتصار الغيطانى
02:09 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
كلية الصيدلة
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود رابط سريع لحصول طلاب الثانوية العامة على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة.
ويمكن معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا:
وجاءت الحدود الدنيا للشعبة علمي رياضة للمرحلة الأولى من تنسق الجامعات، كالتالي:
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
هندسة عين شمس 363.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
هندسة دمياط 361.5
هندسة بورسعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تخطيط عمراني القاهرة 342