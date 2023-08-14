رابط سريع.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود رابط سريع لحصول طلاب الثانوية العامة على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة.

ويمكن معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا:

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة علمي رياضة للمرحلة الأولى من تنسق الجامعات، كالتالي:

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة بورسعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمراني القاهرة 342