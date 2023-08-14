نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي.. اعرف الحدود الدنيا كاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، موضحة الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية والأدبية والأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية والتي تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، من موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالدخول على رابط الموقع من هنا، وكتابة رقم الجلوس ثم كتابة الرقم السري، ويحصل الطالب على النتيجة مباشرة في خطوات سهلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، تشتمل على كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي

طب الزقازيق 382.5 درجة.

طب فاقوس 381.5 درجة.

طب أسيوط 381 درجة.

طب الإسكندرية 381 درجة.

طب سوهاج 387.5 درجة.

هندسة بترول و تعدين السويس 386 درجة.

طب دمياط 383 درجة.

طب المنصورة 382.5 درجة.

طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة.

طب جنوب الوادي 380 درجة.

طب بور سعيد 377.5 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة.

طب بنها 377 درجة.

طب عين شمس 377 درجة.

طب كفر الشيخ 379.5 درجة.

طب طنطا 379.5 درجة.

طب القاهرة 379 درجة.

طب الأقصر 379 درجة.

طب المنيا 377.5 درجة.

طب حلوان 376 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

طب أسنان أسيوط 376 درجة.

طب أسوان 375.5 درجة.

طب أسنان المنصورة 375.5 درجة.

طب السويس 375 درجة.

طب أسنان طنطا 374 درجة.

طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة.

طب أسنان عين شمس 373.5 درجة.

طب أسنان القاهرة 373.5 درجة.

طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة.

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة.

طب أسنان المنوفية 373.5 درجة.

طب بني سويف 375 درجة.

طب الفيوم 375 درجة.

طب الوادي الجديد 374.5 درجة.

طب العريش 374.5 درجة.

طب أسنان المنيا 374 درجة.

طب أسنان السويس 373 درجة.

طب أسنان بني سويف 373 درجة.

طب أسنان الفيوم 373 درجة.

صيدلة سوهاج 372.5 درجة.

علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة.

علاج طبيعي بورسعيد 371.5 درجة.

علاج طبيعي بنها 371 درجة.

علاج طبيعي جنوب الوادي 371 درجة.

صيدلة أسيوط 369.5 درجة.

علاج طبيعي بني سويف 369.5 درجة.

صيدلة المنيا 369 درجة.

صيدلة الزقازيق 369 درجة.

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة.

صيدلة طنطا 368.5 درجة.

صيدلة القاهرة 368.5 درجة.

صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة.

علاج طبيعي قناة السويس 370.5 درجة.

علاج طبيعي السويس 370 درجة.

صيدلة المنصورة 370 درجة.

علاج طبيعي القاهرة 370 درجة.

هندسة القاهرة 368.5 درجة.

صيدلة دمنهور 368.5 درجة.

صيدلة الإسكندرية 368 درجة.

صيدلة بور سعيد 368 درجة.

صيدلة المنوفية 368 درجة.

صيدلة بني سويف 368 درجة.

الحدود الدنيا للشعب الأدبية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة.

إعلام القاهرة 355 درجة.

ألسن عين شمس 355 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 درجة.

ألسن الفيوم 353.5 درجة.

إعلام عين شمس 351.5 درجة.

ألسن بني سويف 350.5 درجة.

ألسن كفر الشيخ 368 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة.

سياسة واقتصاد السويس 358 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة.

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 درجة.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 درجة.

إعلام بني سويف 345 درجة.

إعلام جنوب الوادي 343 درجة.

آثار دمياط 341 درجة.

ألسن المنيا 349 درجة.

إعلام المنوفية 349 درجة.

ألسن أسوان 348 درجة.

ألسن سوهاج 347.5 درجة.

ألسن الأقصر 346.5 درجة.

آثار عين شمس 340 درجة.

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 339.5 درجة.

تربية بورسعيد 338.5 درجة.