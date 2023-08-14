«الجنايات» تعاقب متهمين بتجارة المخدرات في المرج بالسجن المؤبد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهمين بحيازة المواد المخدرة للاتجار بالسجن المؤبد، بعد ضبط كمية من الموادة المخدرة بحوزتهما في منطقة المرج، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة معهما.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج ألقت القبض على المتهمين في يوليو 2022، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع المتهمين، أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.