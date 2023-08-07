السجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار بالهيروين في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، مسجل خطر لإدانته بحيازة مواد مخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار بها في دائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «محمود. ا»، أنّه في أغسطس من العام الماضي بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، حاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

إحراز سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة» في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحيازته كمية من المواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.