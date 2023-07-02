نيقولا معوض: نفتقد قيمة احترام الوقت في بلادنا.. والأجانب أكثر التزاما به

قال الفنان نيقولا معوض إنه شارك في فيلم سينمائي أمريكي سابقا، كما شارك أحد أفلامه في مهرجان كان، وله فيلم آخر يُعرض حاليًا في السينما الأمريكية وحقق المركز الثالث في شباك التذاكر حتى الآن في دور العرض الأمريكية، منتقدًا عدم التزام الفنانين العرب بمواعيد التصوير وتأخيرهم عنها.

يتحدث الفرنسية بطلاقة كما يتحدث العربية

وأوضح نيقولا معوض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أنه يتحدث الفرنسية بطلاقة كما يتحدث العربية وكان يرغب في المشاركة بفيلم فرنسي لافتًا أن أحد أصدقائه نصحه بعمل حساب على قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت (IMDb) وبالفعل أنشأ حساب له وتلقى عرض من أحد المخرجين بعد يومين مشيرًا أن هذا الدور قدم في اختبارات الكاميرا الخاصة به 1700 مثل من جميع أنحاء العالم، معتبرًا أن الفيلمين «نعمة وبشكر ربنا عليها».

الفرق بين الممثلين العرب والأجانب الالتزام بالوقت

وأشار نيقولا معوض إلى الفرق بين الممثلين العرب والأجانب، فالأجانب أكثرًا التزامًا بالوقت، «مش موجود عندنا حتة الالتزام بالوقت وعمرك ما هتشوفي ممثل برة لو نجم النجوم بيتأخر 5 دقايق أو مش عايز يصور مشهد النهاردة وبحس إن إحنا كعرب مفتقدين الالتزام بالوقت في كل المجالات»، مشيرًا أن الالتزام بالوقت هي أهم الصفات التي يفتقدها العرب عمومًا.