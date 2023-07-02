نيقولا معوض: درست هندسة واشتغلت مذيع وعملت في المسرح 4 سنوات قبل الدراما

أكد الفنان نيقولا معوض أنه درس الهندسة والمسرح في لبنان وبدأ الفن على المسرح لمدة 4 سنوات قبل ظهوره على شاشة التلفزيون، معتبرًا أن الجمهور تعرف عليه كمقدم برامج ومذيع لأحد البرامج.

شادي الفخراني رشحني واعتذرت له في البداية

وأثنى معوض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» على المخرج شادي الفخراني الذي رشحه للمشاركة في مسلسل «ونوس» مع الفنان القدير يحيي الفخراني لافتًا إلى أنه اعتذر له في البداية بسبب صعوبة الدور نظرًا لأنه لم يكن يجيد التحدث باللهجة المصرية ولكن أصر المخرج شادي الفخراني على أن يؤدي الدور.

كان يواجه مشكلة في النطق باللهجة المصرية

وأشار إلى أنه كان يواجه مشكلة في النطق باللهجة المصرية ولكنه استعان بمصحح ومدرب لهجة، مؤكدًا أن السبب في ذلك عدم مشاهدته للمسلسلات والأفلام المصرية في الوقت الذي كان يحب فيه المطرب عمرو دياب ويحفظ جميع أغانيه.

نيقولا معوض: فوجئت بنجاح دوري في ونوس

ولفت نيقولا معوض إلى أنه صور مسلسل «ونوس» وعاد إلى لبنان مرة أخرى وفوجئ بردود الفعل بعد نجاح المسلسل وتلقى عروضا كثيرة للمشاركة في عدة أعمال مصرية بعدها.