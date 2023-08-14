نتيجة تنسيق كلية طب الزقازيق 2023... اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

يستعد الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم الراغبين في الالتحاق بكلية طب الزقازيق، للتقديم بأوراقهم بعد إعلان الجامعة عن نتيجة التنسيق.

نتيجة تنسيق كلية طب الزقازيق 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق 2023، وذلك بمجموع 382.5 درجة، وتنسيق كلية طب فاقوس وذلك ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- شهادة الثانوية العامة (أصل + صورة)

2- شهادة الميلاد (أصل + 2 صورة) يشترط للذكور مدون بها الرقم الثلاثي.

3- بطاقة الترشيح مختومة

4- عدد 6 صور شخصية (4*6 )

5- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر

6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط

أقسام كلية طب الزقازيق وكلية طب فاقوس

1-الباثولوجيا الاكلينيكية

2- الجراحة العامة

3- جراحة القلب والصدر

4- جراحة المخ والأعصاب

5- جراحة العظام

6- الأمراض الصدرية

7- علاج الأورام

8- طب القلب والأوعية الدموية

9 - الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)

10- الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

11- الفارماكولوجيا الإكلينيكية (علم الأدوية الإكلينيكية)

12- طب وجراحة العيون.

13- جراحة المسالك البولية والتناسلية.

14- الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية.

15- الصحة العامة وطب المجتمع.

16- التشريح الادمى وعلم الاجنة

17- التخدير والعناية المركزة الجراحية

18- الباثولوجيا (علم الأمراض)

19- الطفيليات الطبية

20- الفسيولوجيا الطبية (علم وظائف الأعضاء)

21- الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى

22- الكيمياء الحيوية الطبية

23- الأمراض المتوطنة

24- أمراض المخ والأعصاب

25- الأمراض العصبية

وحسب بيان لجامعة الزقازيق، فإن كلية الطب البشري تلتزم بتطبيق معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع من خلال المزيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمتقدمة, ووفقا لأخلاقيات المهنة وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية.

كما تهدف الكلية إلى تطوير البرامج التعليمية لمرحلة البكالريوس وإستحداث برامج جديدة غير تقليدية، وتطوير إستراتيجيات وأساليب التعليم والتقويم وفقا للمعايير الأكاديمية (NARS 2017)، وزيادة رضا الطلاب عن نظام الدعم الأكاديمي والمادي والإجتماعي والصحي.