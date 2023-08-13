جامعة السويس تعلن فتح باب التحويلات الأحد المقبل.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة السويس عن فتح باب التحويلات، بدءًا من الأحد 20 أغسطس الجاري، ونوهت خلال الإعلان عن بدء التحويلات بالاطلاع على دليل مكتب التحويلات المركزي بجامعة السويس لعام 2023- 2024، وقد تضمن دليل مكتب التحويلات المركزي بجامعة السويس للعام الجامعي 2024/2023 العديد من الشروط والتوجيهات لإتمام إجراءات عملية التحويل.

إجراءات تحويل الطلاب المستجدين

وذكر دليل مكتب التحويلات المركزي أن التحويلات إلى جامعة السويس، لابد أن تكون وفقاً للنطاق الجغرافي التابع للجامعة.

وأوضح دليل التحويلات المركزي أن إجراء تحويلات الطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العام 2023 المناظر وغير المناظر يكون من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني وليس مكتب التحويلات المركزي للجامعة.

تحويل الطلاب للبرامج غير التقليدية بجامعة السويس

وأشار دليل التحويلات المركزي لجامعة السويس إلى أنه يتم التحويل للبرامج الجديدة البرامج غير التقليدية بجامعة السويس عن طريق الجامعة مباشرة في حدود الحد الأدنى للقطاع، بشرط تقدم الطالب للتحويل ولديه الأوراق المطلوبة للتحويل للبرامج الجديدة غير التقليدية بجامعة السويس وهي صورة استمارة النجاح بالثانوية العامة وصورة من خطاب الترشيح.