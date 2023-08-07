«تعليم القاهرة»: إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية وسنوات النقل اليوم

أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية وسنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بالمدارس، اليوم الاثنين.

نتيجة شهادات امتحانات محافظة القاهرة

وأضاف أيمن موسى في تقرير، أن الامتحانات عقدت ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وفي سياق منفصل، وجه أيمن موسى، بسرعة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة فى جميع الإدارات التعليمية، ووضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذها بشكل جديد ومتطور يتماشى مع متطلبات العصر، بحيث تكون مجموعات الدعم المدرسى عامل جذب لأبنائنا الطلاب.

ولفت إلى أهمية تزويد قاعات هذه المجموعات بالإمكانيات كافة التي تحتاجها، بداية من الأثاث الخاص بها، فضلاً عن الإضاءة والتهوية، وتعليق لوحات تتضمن أسماء المعملين في أماكن بارزة.

وأتاح إمكانية تشغيل المعلمين ممن يدرسون في مراكز الدروس الخصوصية ذوي الشهرة الفائقة والمستوى التعليمي المتميز داخل القاعات المدرسية، مع حصول المعلم الذي سيدرس للطلاب على كامل مستحقاته.

ووجَّه بأن يكون رسوم المجموعات المدرسية حسب البعد الاقتصادي، وأن تكون بنفس القواعد المقررة للعمل بالمدارس الحكومية.