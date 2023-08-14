فيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي يحقق 556 ألف جنيه بالسينما خلال يوم واحد

حقق الفنان محمد هنيدي نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير «مرعي البريمو»، بمشاركة الفنانة غادة عادل، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم مرعي البريمو حقق أمس 556 ألف جنيه، وتدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول «مرعي» الذي يعمل تاجر بطيخ، ولكنه يتورط مع عصابة تقوم بتهريب الألماس داخل البطيخ لتنقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم مرعي البريمو

يجمع الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد مجموعة كبيرة من النجوم، محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان بالإضافة إلى أحمد بدير، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل.

وعلق المخرج سعيد حامد في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، على دور محمد هنيدي في الفيلم، قائلًا: «حماس محمد هنيدي للفيلم شجعني لخوض التجربة، عرفنا الهدف بتاعنا وبنخاطب مين، درسنا العمل كتير أثناء التحضير له حتى نرضي الناس شكل معين، وأتمنى نكون وصلناله».