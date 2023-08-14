نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف 2023 لطلاب علمي وأدبي

تشغل كلية الصيدلة إحدى كليات القمة للقسم العلمي الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور وخاصة عقب إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، ويهتم الطلاب بمعرفة نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 2023.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف 2023

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف 2023، جاء الحد الأدني للقبول فيها بواقع 351 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف 2023

وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف 2023، بواقع 351 درجة، بزيادة 5 درجات كاملة عن العام الماضي 2022 والذي جاء بـ346 درجة.

وتعمل الكلية بنظام الخمس سنوات وتضم العديد من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد على تخريج مهندسين بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات المصرية الحكومية

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه جرى تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.