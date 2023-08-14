نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 2023.. أقل من العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 2023، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم وهي إحدى الكليات التي تتربع علي عرش كليات القمة بين كليات جامعة بني سويف، ويرغب طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها.

نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 2023

وأوضح الوزير أن نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 2023 جاء الحد الأدني للقبول فيها بواقع 369.5 درجة.

نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 2023

وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 2023، بواقع 369.5 درجة، بانخفاض درجتين ونصف عن العام الماضي 2022 والذي جاء بـ372 درجة.

وتعمل الكلية بنظام الخمس سنوات وتضم العديد من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد علي تخريج أطباء أسنان بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.

إعلان المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه جرى تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.