تضمنت نتائج تنسيق المرحلة الأولى للحاصلين على الثانوية العامة نتيجة تنسيق كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس 2023، وتنشر «الوطن» معلومات عن أقسام الكلية وفرص العمل التي توفرها.

تنسيق كلية البترول والتعدين جامعة السويس 2023

وبحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد العليا، التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، فإن نتيجة تنسيق كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، جاءت 386 درجة من إجمالي مجموع 410 درجات لطلاب الثانوية العامة، وهو نفس مجموع القبول بالعام الماضي.

ووفقاً لما أوضحه المركز الاعلامي للجامعة، فإن كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، تضم مجموعة من الأقسام، منها:

- قسم هندسة البترول.

- قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات.

- قسم هندسة الفلزات والمواد.

-قسم هندسة المناجم.

-قسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية.

كما أن هناك قسمين آخرين معاونين للأقسام الخمسة هما: قسم العلوم والرياضيات الهندسية، لتدريس مقررات العلوم والرياضيات الأساسية

-قسم العلوم الهندسية لتدريس المواد الهندسية الأساسية.

في عام 2006 تم إنشاء برنامج دراسي جديد بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات تحت مسمي هندسة استكشاف وإنتاج البترول.

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية هندسة البترول والتعدين

- تمنح جامعة السويس بناءَ على إقتراح مجلس كلية هندسة البترول والتعدين درجة بكالوريوس الهندسة لخريجي البرامج الدراسية العامة بنظام ساعات الإتصال في أحد التخصصات التالية:

1. هندسة البترول

2. هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات

3. هندسة الفلزات والمواد

4. هندسة التعدين

5. الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية

كما تمنح جامعة السويس وفقا لاقتراح مجلس كلية هندسة البترول والتعدين درجة بكالوريوس الهندسة لخريجي البرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة في الكلية في أحد التخصصات التالية

:1. هندسة البترول والغاز

2. هندسة الطاقة والبيئة.