نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2023.. أعلى من العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، وتضمنت النتيجة، تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يترقب آلاف من طلاب الثانوية العامة معرفة نتجية التنسيق وموعد انطلاق المرحلة الثانية.

تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2023

تضمن تنسيق الكليات والمعاهد العليا التي أعلنها اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس لعام 2023، وهو 355 درجة، أي بزيادة نحو 3 درجات عن العام الماضي.

مميزات كلية الهندسة جامعة السويس 2023

وأكد الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، لـ«الوطن»، أنّ كلية الهندسة تسعى لأن تكون من أفضل الكليات المشهود لها بالريادة إقليميًا ودوليًا في التعليم الهندسي والبحث العلمي، من خلال تخصصات وبرامج أكاديمية متفردة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في التنمية المستدامة.

وتمنح جامعة السويس بناء على توصية من مجلس كلية الهندسة، درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة في البرامج الآتية:

1. الهندسة المدنية

2. هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي

3. هندسة القوي الميكانيكية

4. هندسة القوي الكهربية

5. هندسة الالكترونيات والاتصالات

أقسام الكلية والدرجات العلمية التي يحصل عليها الخريج

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، جامعة السويس، أنّ الكلية تضم العديد من الأقسام التي تناسب سوق العمل، وتشمل الأقسام العلمية التالية:

أولا: الهندسة الميكانيكية «Mechanical Engineering»، وتتضمن:

1. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي PMD

2. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة القوى الميكانيكية

ثانيا: الهندسة الكهربائية «Electrical Engineering»، وتتضمن:

1- برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة القوى الكهربية EPE

2- برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات «ECE»

ثالثا: الهندسة المدنية «Civil Engineering»، ويتضمن المجالات التالية:

1- الهندسة الإنشائية.

2- الهندسة الجيوتقنية.

3- هندسة إدارة التشييد.

4- هندسة المساحة والجيوديسيا.

5- الهندسة الصحية.

6- هندسة الطرق والنقل والمرور.

7- هندسة الري والهيدروليكا والموارد المائية.

8- هندسة المواني والمنشآت البحرية.