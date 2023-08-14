السجن المشدد عامين للمتهم بالاتجار بالهيروين في إمبابة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة قسم شرطة إمبابة في محافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أمر أوراق القضية التي حملت رقم 4858 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أنّ المتهم «محمود. م، 36 عامًا، عامل»، في 17 يناير من العام الجاري 2023، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، أنّ المتهم حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» بدائرة القسم.

القبض على المتهم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.