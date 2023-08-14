تنسيق كلية طب فاقوس 2023.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم 

منذ وصول الطلاب، إلى مرحلة الثانوية العامة، يبدأون معسكرا مغلقا أملًا في تحقيق مجموع مناسب يؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يحلمون بها، ويجعلون أسرهم فخورة بهم، ومنذ انتهاء الامتحانات حتى لحظة ظهور النتيجة، هناك فترة انتظار تكون هي الأهم والأكثر حسمًا في تاريخ طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، وهي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، لذا اتجهت أنظار كثير منهم اليوم، إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة نتيجة تنسيق كلية طب فاقوس 2023، بالشرقية.

تنسيق كلية طب فاقوس 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب فاقوس جامعة الزقازيق 2023، التي جاءت بمجموع 381.5 درجة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، وتضمن الحدود الدنيا للكليات المختلفة ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، فضلًا عن إعلان موعد بدء المرحلة الثانية لمن لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بالمرحلة الأولى.

المستندات المطلوبة للتقديم لكلية طب فاقوس 2023

1- شهادة الثانوية العامة (أصل + صورة)

2- شهادة الميلاد (أصل + 2 صورة)، ويشترط للذكور أن يكون مدونا بها الرقم الثلاثي

3- بطاقة الترشيح مختومة

4- عدد 6 صور شخصية (4*6)

5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر

6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط

أهداف كلية طب فاقوس

وأوضحت كلية الطب البشري بفاقوس، في بيان لها، أنها تلتزم بتطبيق معايير الجودة، وذلك بهدف تخريج أطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع، من خلال مزيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمتقدمة، فضلا عن تحقيق التميز الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشجع الكلية، الطلاب على الابتكار العلمي والنشر الدولي، وتنمية دورها الريادي في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لمواكبة الاحتياجات القومية.