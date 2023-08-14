تنسيق كلية طب أسنان 2023-2024 في جميع المحافظات.. والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التعليم العالي تنسيق كلية طب أسنان 2023-2024 في جميع المحافظات، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

وجاء الحد الأدنى العام لـ تنسيق كلية طب أسنان 2023-2024 في جميع الجامعات 90.9%، وفي المحافظات كالتالي:

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب أسنان أسيوط 376

طب أسنان المنصورة 375.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

أوراق التقديم لكليات طب أسنان في الجامعات

وحددت الجامعات في بيان لها الأوراق المطلوبة للتقديم إلى كلية طب الأسنان بالجامعات في جميع محافظات مصر، منها:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صور شخصية

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتسويق للكلية

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

وأوضحت الجامعات أنه يجرى قبول طلاب الثانوية العامة في كليات طب الأسنان من خلال حصولهم علي مجموع الكلية في الجامعة المحددة، وجرى تحديد المجموع المحدد للكلية من قبل مكتب التنسيق.