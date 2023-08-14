رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: متحور «إيجي 5» ليس خطرا رغم انتشاره بـ60 دولة

تحدث الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن انتشار متحور كورونا الجديد «إي جي 5» في بعض دول العالم، مشيرا إلى أنه منذ بداية متحور أوميكرون، وهناك أكثر من 600 متحور، آخرها المتحور الأخير، مؤكدا أنه لا يشكل خطورة، كما أن قوة انتشاره تأتي في المرتبة الثانية بعد متحور أركتوروس».

الأعراض المعروفة للمتحور الجديد

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة عبر «زووم» على «إكسترا نيوز»، أن أكثر من 60 دولة سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد «إي جي 5»، الذي يتواجد على مستوى العالم بنسبة 18%، موضحا أنه لا يختلف عن المتحورات السابقة في قوة الأعراض، وتنتج عنه نفس الأعراض المعروفة، كالتهاب الحلق، وسيلان الأنف، ووجع العضلات والعظام.

وأردف بأن هناك بعض الأعراض غير منتشرة في المتحور الجديد، مثلما كان يحدث بفترات سابقة، مثل ارتفاع الحرارة، وضيق التنفس، وفقدان الشم، منوها إلى أن عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم يجعل المواطنين يتخلون عن مسألة عمل فحوصات ومسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

فاعلية لقاحات فيروس كورونا

وتابع: «فاعلية اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا انتهت، كونها تستمر لمدة 5 أو 6 أشهر، ومن ثم تقل تدريجيا، ولذلك قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة، لذلك قدرته على الانتشار عالية»، مشددا على أهمية تناول الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا لتعزيز المناعة المكتسبة.