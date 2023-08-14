نتيجة تنسيق كليات الآثار في جميع محافظات مصر

يتطلع طلاب الثانوية العامة لمعرفة نتيجة تنسيق كلية الآثار في جميع جامعات محافظات مصر، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لكل الشعب علمي علوم ورياضة وأدبي.

نتيجة تنسيق كليات الآثار في جميع جامعات محافظات مصر

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها نتيجة نتيجة تنسيق كليات الآثار في جميع جامعات محافظات مصر:

آثار دمياط 341

آثار القاهرة 340

آثار عين شمس 340

آثار الفيوم 337

آثار ولغات مطروح 336.5

آثار أسوان 335

آثار الأقصر 333.5

آثار سوهاج 331.5

تربية عين شمس 331

آثار جنوب الوادي 331

وحددت الجامعات الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآثار في مختلف الجامعات لطلاب الثانوية العامة وجاءت كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- إيصال دفع المصروفات

وأوضحت الجامعات أنه يجري قبول الطالب في كليات الآثار في مختلف الجامعات في جميع محافظات مصر بعد حصوله علي نفس مجموع الكلية المحدد من قبل مكتب تنسيق الجامعات المصرية.