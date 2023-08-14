أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الآثار 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في مختلف الجامعات الحكومية، عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، موضحا أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني المخصص له.

نتيجة تنسيق كلية الآثار 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كلية الآثار 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، في مختلف الجامعات الحكومية، حسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق، كما يلي.

نتيجة تنسيق كلية الآثار 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

آثار دمياط 341 درجة.

آثار القاهرة 340 درجة.

آثار عين شمس 340 درجة.

آثار الفيوم 337 درجة.

آثار و لغات مطروح 336.5 درجة.

آثار أسوان 335 درجة.

آثار الأقصر 333.5 درجة.

آثار سوهاج 331.5 درجة.

آثار جنوب الوادي 331 درجة.

تكثيف استعدادات الكليات والجامعات

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مختلف الجامعات، بتكثيف الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، مؤكدة أهمية تجهيز المدرجات وقاعات التدريس.