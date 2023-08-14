انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. بكم عيار 18؟

سجلت أسعار الذهب تراجعا للمرة الثانية خلال نهاية التعاملات الصباحية اليومية، مقارنًة بأسعار منتصف التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولا انخفاضا بمقدار 10 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2285 جنيها، مقابل 2295 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2611 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2285 جنيها، وعيار 18 بسعر 1959 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألفا و280 جنيها.