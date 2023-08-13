آمنة الساعي: الحوار الوطني ناقش أهمية إتاحة التمويلات لذوي الهمم

قالت آمنة الساعي، أحد مؤسسي شركة حلم، إنه علينا تهيئة البلد لذوي الإعاقة وإتاحة المواد العلمية وكافة الخدمات التي تساعدهم على أن يصبحوا رواد أعمال ولهم مشروعهم الخاص، لافتة إلى تطوير الخدمات المقدمة لخدمة وحل مشكلات ذوي الهمم.

«الساعي»: ضرورة إتاحة تمويلات لبدء ذوي الهمم مشروعات صغيرة ومتناهية

وأضافت «الساعي» خلال لقاء خاص معها لـ«إكسترا لايف» على هامش الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، أنَّه لبدء ذوي الهمم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة التمويلات اللازمة ومهارات إدارة الشركات في صورة برامج متخصصة أو من خلال التعليم الأساسي لابد من الاهتمام بالمدارس وتطويرها بحيث تعطي المعلومة لذوي الهمم في صورة مبسطة.

دمج ذوي الهمم في المدارس

وتابعت أحد مؤسسي شركة حلم، «دمج ذوي الهمم في المدارس متواجد ومطبق من سنوات ونتحدث حاليا عن مرحلة ما بعد الدمج خاصة في سوق العمل ونستغل تميزهم في مهارات بعينها ما يمنحهم فرصة عظيمة من خلال تطوير تلك المهارة ليبني عليها مشروعه الخاص».