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تعرف على درجات تنسيق المرحلة الأولى 2023 والكليات المتاحة

كتب:

أحمد أبوضيف
05:02 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، عن درجات تنسيق المرحلة الأولى 2023 والكليات المتاحة، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف على التنسيق، ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال بوابة مصر الرقمية.

درجات تنسيق المرحلة الأولى 2023 والكليات المتاحة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يمكن للطلاب الاطلاع على درجات تنسيق المرحلة الأولى 2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، عبر رابط موقع التنسيق، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات الحكومية 2023

وتبدأ غدا الثلاثاء أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها اللجنة العليا للتنسيق، حيث تنتهي المرحلة يوم السبت المقبل، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق فرز الرغبات وإعلان نتائجها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل. وتبدأ بعدها مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.