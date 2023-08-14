تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر لإنشاء محكمة جزئية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساندة دور المحامين بالمحافظة في دعم العدالة، مُرحبّا بكافة المقترحات التي من شأنها التيسير على أهالي المحافظة، موضحا أنه جرى تخصيص مساحة 25 ألف متر مربع جنوب السكة الحديد في العلمين، لإنشاء مقر نيابة عامة ومحكمة جزئية في مدينة العلمين.

مقر للطب الشرعي في مطروح

والتقى محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع عادل العبد، نقيب محامين مطروح، ولفيف من المحامين أعضاء مجلس النقابة بالمحافظة، ورحب بهم واستمع لمطالب النقابة، ومنها تخصيص أرض لإقامة محكمة ونيابة عامة بالعلمين لتخفيف مشقة السفر إلى برج العرب بالإسكندرية، وإقامة مقر للطب الشرعي بمطروح وكذلك نادي لمحامي مطروح.

وأكد محافظ مطروح أنه يوجد اقتراح باستخدام وحدتين سكنيتين في مساكن حسن علام بمرسى مطروح مقرا للطب الشرعي، للتيسير على المواطنين وتخفيف معاناة السفر خارج المحافظة.

إنشاء نادي للمحامين في مطروح

كما تناول اللقاء مطلب إقامة نادي لنقابة المحامين بمطروح، حيث وجه محافظ مطروح مجلس مدينة مرسى مطروح والتخطيط العمراني والأملاك بمعاينة الموقع المقترح بالكيلو 10.

وأهدى عادل العبد نقيب محامين مطروح، للواء خالد شعيب محافظ مطروح، نسخة من المصحف الشريف، تقديرا لجهود تنمية المحافظة والتيسير على أهالي المحافظة.