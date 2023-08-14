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تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالمحافظات.. أوراق وشروط التقديم

كتب:

آية حسنين
09:37 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
كلية العلاج الطبيعي بكفر الشيخ

كلية العلاج الطبيعي بكفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 وشروط وأوراق التقديم بها بالمحافظات، وجاء الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.1%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 وشروط وأوراق التقديم بها بالمحافظات  

وأتاحت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة وجاءت كالآتي:

- علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة بنسبة 90.7%

- علاج طبيعي بورسعيد 371.5 درجة بنسبة 90.6%

- علاج طبيعي بنها 371 درجة بنسبة 90.4%

- علاج طبيعي جنوب الوادي 371 درجة بنسبة 90.4%

- صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة بنسبة 90.3%

- علاج طبيعي قناة السويس 370.5 درجة بنسبة 90.3%

- علاج طبيعي السويس 370 درجة بنسبة 90.2%

- علاج طبيعي القاهرة 370 درجة بنسبة 90.2%

- علاج طبيعي بني سويف 369.5 درجة بنسبة 90.1%

أوراق التقديم لكلية العلاج الطبيعي 2023

ويستعد طلاب الثانوية العامة بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى إلى التقديم في كليات العلاج الطبيعي بعد تقديم الأوراق التالية:

- شهادة إتمام الثانوية العامة 

- صور شخصية

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

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بقلم آية حسنين