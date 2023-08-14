عاجل.. الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي، مؤكدًا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الدكتور أيمن عاشور، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي هو 369.5 درجة، وذلك لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أي بنسبة 90.12%.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى هو 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، لافتاً إلى أنّ إجمالي عدد طلاب المرحلة 112 ألفا و240 طالبا.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم فغي عدد من الكليات وهي كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.