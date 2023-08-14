ديكور وتجهيزات مختلفة.. استعدادات صناع فيلم 5 جولات قبل انطلاق العرض الخاص

‎بدأت الشركة المنتجة لفيلم 5 جولات، الاستعدادت النهائية، قبل انطلاق العرض الخاص له، بإحدى السينمات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، على أن يعرض رسيمًا في السينمات الأربعاء 16 أغسطس.

وقال مهندس الديكور يحيى علام، إنه حرص على وضع ديكور مختلف لأول أعماله السينمائية فيلم 5 جولات، بداية من اختيار السينما، ووصولا بالريد كاربت، وأماكن الضيوف والصحفيين.

وأضاف «علام»، أنه حرص على وجود صندوق لأول مرة يتم تنفيذه في العروض السينمائية، وهو اشتراك الجمهور مع أبطال العمل.

وستبدأ فعاليات الريد كاربت للعرض الخاص للفيلم خلال الساعات المقبلة، بحضور أبطال العمل على رأسهم ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وعايدة الأيوبي، ونور النبوي، وداليا شوقي، وأرسينك، والمنتج يحيى علام، والمؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج مازن أشرف.

وكان صناع العمل طرحوا الأغنية الدعائية الأولى للفيلم، بتوقيع حسين وفليكس في أول ظهور لهما في السينما، كليب «عند بعند».