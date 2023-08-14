نصائح لقائدي السيارات أثناء السير في مناطق الأعمال

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي، ما يستلزم الغلق الكلي للمحور بمنطقة نيركو المعادي، عند تقاطعه مع شارع المتنبي.

إرشادات ونصائح عامة لقائدي السيارات

وحول هذه التحويلات المرورية، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عدة إرشادات ونصائح عامة لقائدي السيارات، من أهمها يجب على قائدي السيارات في حالة السير قُدما اتجاه التحويلات المرورية، خفض السرعة المقررة مع الالتزام بتعليمات رجال المرور في السير اتجاه التحويلات المرورية، التي تدل عليها اللوحات الإرشادية والتنظيمية بمناطق الأعمال، وعدم الوقوف نهائيًا لأي سببب من الأسباب بمناطق الأعمال، حتى لا يؤثر على الحركة المرورية، ويسببب كثافات مرورية تعوق حركة العمل بمنطقة الأعمال.

استخدام إشارات الانتظار أثناء التباطؤ

شدد مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال حديثه لـ«الوطن»، على استخدام إشارات الانتظار أثناء التباطؤ بمنطقة الأعمال في الفترة الليلية، واستعمال آلة التنبيه في حالة الضرورة.