نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 بالمحافظات 

يتابع طلاب الثانوية العامة 2023، نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 بمحافظات مصر المختلفة، وخاصة عقب الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية 2023، وتشغل تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات، مساحة اهتمام كبيرة لدى طلاب الشعبة العلمية والتي أصبحت من أبرز الكليات التي تواكب التطورات وسوق العمل الحالي.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات

وتستعرض «الوطن» في سطور التقرير التالي، نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 والحد الأدنى للقبول بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات، وفقًا لتنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023 وجاءت كالتالي:

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علمي

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ قسم علوم 364

- تنسيق حاسبات و ذكاء اصطناعي جامعة القاهرة قسم رياضة 347.5.

أماكن شاغرة بكليات الذكاء الاصطناعي تنسيق المرحلة الثانية

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم