تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية السياحة والفنادق 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع المحافظات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

تنسيق كلية السياحة والفنادق 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية السياحة والفنادق 2023 بالدرجات والنسبة المئوية لهذا العام، حيث سجلت السياحة والفنادق 295.5 درجة بنسبة 73.8% في كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية فقط.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي2023

وجاءت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 أدبي، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية على مستوى الجمهورية، وتحديدا كلية سياحة وفنادق، كما يلي.

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطرية