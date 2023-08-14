تنسيق كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا
كتب:
آية حسنين
06:39 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق كليات الأدبي المرحلة الأولي 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى، وحددت تنسيق كليات الأدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا، إذ جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى 70%، وأتاحت للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق.
نتيجة تنسيق كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا
وأوضحت تنسيق مختلف كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا لطلاب الثانوية العامة كالآتي:
ألسن كفر الشيخ 368
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361
إعلام المنوفية 349
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345
آثار دمياط 341
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5
تربية بور سعيد 338.5
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
تربية بنها 325.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5
تربية طنطا 325.5
تربية دمنهور 323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية دمياط 318.5
تربية مدينة السادات 317
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تجارة دمياط 315
فنون جميلة (فنون) المنصورة 315
حقوق دمياط 312
آداب الإسكندرية 312
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5
تجارة الإسكندرية 310.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
آداب بنها 307
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5
تجارة المنصورة 305.5
تجارة الزقازيق 305.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5
حقوق بور سعيد 303.
حقوق كفرالشيخ 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تجارة بنها 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 298
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
آداب دمياط 297
آداب انتساب موجه الإسكندرية 297
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5
آداب المنصورة 296.5
تجارة كفر الشيخ 296
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تجارة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5
آداب طنطا 295.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
آداب الزقازيق 293.5
آداب دمنهور 290.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تجارة مدينة السادات 289.5