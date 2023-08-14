أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى، وحددت تنسيق كليات الأدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا، إذ جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى 70%، وأتاحت للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق.

نتيجة تنسيق كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا

وأوضحت تنسيق مختلف كليات أدبي 2023 المرحلة الأولى في محافظات الدلتا لطلاب الثانوية العامة كالآتي:

ألسن كفر الشيخ 368

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361

إعلام المنوفية 349

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345

آثار دمياط 341

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5

تربية بور سعيد 338.5

تربية الإسكندرية 330

تربية الزقازيق 329.5

تربية المنصورة 328.5

تربية بنها 325.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5

تربية طنطا 325.5

تربية دمنهور 323.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

تربية كفر الشيخ 321.5

تربية دمياط 318.5

تربية مدينة السادات 317

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

تجارة دمياط 315

فنون جميلة (فنون) المنصورة 315

حقوق دمياط 312

آداب الإسكندرية 312

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308

آداب بنها 307

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5

تجارة المنصورة 305.5

تجارة الزقازيق 305.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5

حقوق بور سعيد 303.

حقوق كفرالشيخ 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

تجارة بنها 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 298

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

آداب دمياط 297

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

آداب المنصورة 296.5

تجارة كفر الشيخ 296

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296

تجارة بور سعيد 296

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5

آداب طنطا 295.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تربية (طفولة) طنطا 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

آداب الزقازيق 293.5

آداب دمنهور 290.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

تجارة مدينة السادات 289.5