عاجل.. تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى بالدرجات.. حد أدنى 88.29%

يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29%، معرفة نتيجة تنسيقهم بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الثانوية العامة لجميع الشعب، وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية بداية غدا الثلاثاء، لتكتمل في المحلة الأولي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية.

تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى

ويحصل الطلاب على تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة الثانوية العامة، ويمكنه معرفة الكلية التي تم توزيعه عليها وفقا لترتيب رغباته التي سبق وأدخلها.

تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى بالدرجات

ويمكن معرفة نتيجة تنسيق الكليات كما يلي:

طب سوهاج 387.5 درجة

طب دمياط 383 درجة

طب المنصورة 382.5 درجة

طب الزقازيق 382.5 درجة

طب فاقوس 381.5 درجة

طب أسيوط 381 درجة

طب الإسكندرية 381 درجة

طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة

طب جنوب الوادي 380 درجة

طب كفر الشيخ 379.5 درجة

طب طنطا 379.5 درجة

طب القاهرة 379 درجة

طب الأقصر 379 درجة

طب المنيا 377.5 درجة

طب بور سعيد 377.5 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة

طب بنها 377 درجة

طب عين شمس 377 درجة

طب حلوان 376 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة

طب أسنان أسيوط 376 درجة

طب أسوان 375.5 درجة

طب أسنان المنصورة 375.5 درجة

طب السويس 375 درجة

طب بني سويف 375 درجة

طب الفيوم 375 درجة

طب الوادي الجديد 374.5 درجة

طب العريش 374.5 درجة

طب أسنان المنيا 374 درجة

طب أسنان الزقازيق 374 درجة

طب أسنان طنطا 374 درجة

طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة

طب أسنان عين شمس 373.5 درجة

طب أسنان القاهرة 373.5 درجة

طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة

طب أسنان المنوفية 373.5 درجة

طب أسنان السويس 373 درجة

طب أسنان بني سويف 373 درجة

طب أسنان الفيوم 373 درجة

صيدلة سوهاج 372.5 درجة

علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة

علاج طبيعي بورسعيد 371.5 درجة

علاج طبيعي بنها 371 درجة

علاج طبيعي جنوب الوادي 371 درجة

صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة

علاج طبيعي قناة السويس 370.5 درجة

علاج طبيعي السويس 370 درجة

صيدلة المنصورة 370 درجة

علاج طبيعي القاهرة 370 درجة

صيدلة أسيوط 369.5 درجة

علاج طبيعي بني سويف 369.5 درجة

صيدلة المنيا 369 درجة

صيدلة الزقازيق 369 درجة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة

صيدلة طنطا 368.5 درجة

صيدلة القاهرة 368.5 درجة

صيدلة دمنهور 368.5 درجة

صيدلة الإسكندرية 368 درجة

صيدلة بورسعيد 368 درجة

صيدلة المنوفية 368 درجة

صيدلة بني سويف 368 درجة

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368 درجة

صيدلة الفيوم 367.5 درجة درجة

صيدلة عين شمس 367.5 درجة

صيدلة مدينة السادات 367 درجة

صيدلة ج الوادي الجديد 367 درجة

صيدلة حلوان 367 درجة

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 درجة

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 درجة

هندسة الزقازيق 364.5 درجة

هندسة المنصورة 364.5 درجة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364 درجة

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364 درجة

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 درجة

طب بيطري المنصورة 362.5 درجة

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 درجة

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362 درجة.