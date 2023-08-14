عاجل.. تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى بالدرجات.. حد أدنى 88.29%
كتب:
صالح رمضان
05:04 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى
يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29%، معرفة نتيجة تنسيقهم بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الثانوية العامة لجميع الشعب، وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية بداية غدا الثلاثاء، لتكتمل في المحلة الأولي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية.
تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى
ويحصل الطلاب على تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة الثانوية العامة، ويمكنه معرفة الكلية التي تم توزيعه عليها وفقا لترتيب رغباته التي سبق وأدخلها.
تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى بالدرجات
ويمكن معرفة نتيجة تنسيق الكليات كما يلي:
طب سوهاج 387.5 درجة
طب دمياط 383 درجة
طب المنصورة 382.5 درجة
طب الزقازيق 382.5 درجة
طب فاقوس 381.5 درجة
طب أسيوط 381 درجة
طب الإسكندرية 381 درجة
طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة
طب جنوب الوادي 380 درجة
طب كفر الشيخ 379.5 درجة
طب طنطا 379.5 درجة
طب القاهرة 379 درجة
طب الأقصر 379 درجة
طب المنيا 377.5 درجة
طب بور سعيد 377.5 درجة
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة
طب بنها 377 درجة
طب عين شمس 377 درجة
طب حلوان 376 درجة
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة
طب أسنان أسيوط 376 درجة
طب أسوان 375.5 درجة
طب أسنان المنصورة 375.5 درجة
طب السويس 375 درجة
طب بني سويف 375 درجة
طب الفيوم 375 درجة
طب الوادي الجديد 374.5 درجة
طب العريش 374.5 درجة
طب أسنان المنيا 374 درجة
طب أسنان الزقازيق 374 درجة
طب أسنان طنطا 374 درجة
طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة
طب أسنان عين شمس 373.5 درجة
طب أسنان القاهرة 373.5 درجة
طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة
طب أسنان المنوفية 373.5 درجة
طب أسنان السويس 373 درجة
طب أسنان بني سويف 373 درجة
طب أسنان الفيوم 373 درجة
صيدلة سوهاج 372.5 درجة
علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة
علاج طبيعي بورسعيد 371.5 درجة
علاج طبيعي بنها 371 درجة
علاج طبيعي جنوب الوادي 371 درجة
صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة
علاج طبيعي قناة السويس 370.5 درجة
علاج طبيعي السويس 370 درجة
صيدلة المنصورة 370 درجة
علاج طبيعي القاهرة 370 درجة
صيدلة أسيوط 369.5 درجة
علاج طبيعي بني سويف 369.5 درجة
صيدلة المنيا 369 درجة
صيدلة الزقازيق 369 درجة
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة
صيدلة طنطا 368.5 درجة
صيدلة القاهرة 368.5 درجة
صيدلة دمنهور 368.5 درجة
صيدلة الإسكندرية 368 درجة
صيدلة بورسعيد 368 درجة
صيدلة المنوفية 368 درجة
صيدلة بني سويف 368 درجة
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368 درجة
صيدلة الفيوم 367.5 درجة درجة
صيدلة عين شمس 367.5 درجة
صيدلة مدينة السادات 367 درجة
صيدلة ج الوادي الجديد 367 درجة
صيدلة حلوان 367 درجة
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 درجة
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 درجة
هندسة الزقازيق 364.5 درجة
هندسة المنصورة 364.5 درجة
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364 درجة
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364 درجة
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 درجة
طب بيطري المنصورة 362.5 درجة
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 درجة
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362 درجة.